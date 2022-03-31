В "Википедии" заявили, что не размещали фейки о спецоперации на Украине

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Исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедиа РУ" Станислав Козловский заявил, что в "Википедии" не были размещены фейки о спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Весь контент "Википедии" определяется не организацией, а сообществом участников "Википедии", которые в спорах решают, как максимально нейтрально назвать ту или иную статью. Никаких фейков там нет. Ко всей информации, которая приводится, указывается источник", – заявил Козловский.
В частности, он подчеркнул, что в вопросе числа жертв спецоперации ресурс ссылается на данные Организации Объединенных Наций.
Также исполнительный директор "Викимедиа РУ" заявил, что в случае составления протокола об административном правонарушении штраф будет направлен в центральный офис Wikimedia Foundation в Сан-Франциско (США).
По словам Станислава Козловского, деньги "Википедия" получает на основании пожертвований. Для оплаты взыскания со стороны Роскомнадзора может потребоваться общественный сбор средств.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что электронную энциклопедию "Википедия" привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Максимальный размер штрафа может достичь 4 миллионов рублей.
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