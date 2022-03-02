РКН потребовал от "Википедии" удалить фейки о спецоперации РФ

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Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить ложные данные по тематике специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что в Twitter-аккаунте "Русская Википедия" появилась информация, что Роскомнадзор прислал уведомление от Генеральной прокуратуры с угрозой блокировки "Википедии" за статью, где говорится о спецоперации РФ.

"Речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей", – сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление фейковой информации по требованию Роскомнадзора юрлица могут получить штраф до 4 миллионов рублей.

Ранее Роскомнадзор призвал сервис TikTok исключить из рекомендаций для детей публикации военной тематики. В ведомстве подчеркнули, что данные публикации в большинстве случаев носят ярко выраженный антироссийский характер.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.