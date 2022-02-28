РКН потребовал от TikTok исключить военный контент из рекомендаций для детей

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Роскомнадзор призвал сервис TikTok исключить из рекомендаций для детей публикации военной тематики, сообщает сайт ведомства.

"Роскомнадзор потребовал от администрации TikTok Pte. Ltd. исключить из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в TikTok был выявлен контент по тематике специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории.

В ведомстве подчеркнули, что данные публикации в большинстве случаев носят ярко выраженный антироссийский характер.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google ограничить рекламу, под видом которой передаются сведения о "многочисленных" жертвах Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

