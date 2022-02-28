РКН потребовал от Google ограничить рекламные сообщения с фейками

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Роскомнадзор потребовал от Google ограничить рекламу, под видом которой передаются сведения о "многочисленных" жертвах Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР, сообщает ведомство.

Уточняется, что на отдельных отечественных интернет-ресурсах Роскомнадзором были выявлены сведения демонстрации ложной общественно-значимой информации, размещенной в рамках контекстной рекламы Google Ads. Эти данные содержат недостоверные факты о многочисленных жертвах среди военных РФ, а также украинского и гражданского населения в ходе спецоперации.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес Google LLC с требованием незамедлительно ограничить доступ к подобного рода недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве предупредили владельцев российских рекламных сетей и ресурсов об ответственности за распространение контекстной рекламы, содержащей фейки. Отмечается, что за данное правонарушение предусматривается штраф до 5 миллионов рублей (статья 13.15 КоАП РФ).

На основании требований Генпрокуратуры Роскомнадзор будет осуществлять блокировку подобных интернет-ресурсов. При этом материалы по таким делам будут передаваться в СК РФ для привлечения владельцев ресурсов к уголовной ответственности.

Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда российских средств массовой информации удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.