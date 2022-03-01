РКН восстановил замедление трафика Twitter на стационарных компьютерах из-за фейков

14:57
Фото: depositphotos/seewhatmitchsee
Роскомнадзор восстановил замедление трафика Twitter на стационарных компьютерах из-за ложной информации о специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.
"Роскомнадзор восстановил меры в виде замедления скорости работы интернет-сервиса Twitter на устройствах фиксированной связи на территории РФ в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине", – говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре напомнили, что с 10 марта 2021 года ведомство замедляло работу соцсети на мобильных и стационарных устройствах на территории России за неудаление материалов, публикация которых в РФ запрещена.
17 мая 2021 года после удаления службами модерации Twitter более 91% запрещенного контента были сняты ограничения доступа в фиксированных сетях с сохранением замедления трафика на мобильных устройствах.
Отмечается, что в настоящее время неудаленными остаются более 800 публикаций, по которым Роскомнадзор направил в соцсеть примерно 1,7 тысячи заявлений с призывом удалить запрещенные материалы.
"Материалы, которые Роскомнадзор требует удалить, содержат детскую порнографию, в том числе порнографические изображения несовершеннолетних, пронаркотический контент, в том числе прямые ссылки на онлайн-магазины, продающие наркотики, а также материалы, носящие суицидальный характер и призывающие совершить самоубийство", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что условием для снятия ограничения доступа является удаление сетью запрещенных публикаций, а также прекращение участия в распространении неправдивой информации и призывов к экстремизму.
Кроме того, сообщалось, что Twitter не выполнил некоторые требования закона "О приземлении". Так, соцсеть не сформировала правомочное представительство на территории РФ и не опубликовала на своем сайте форму для обращений пользователей из России.
"Согласно требованиям закона, реализовать перечисленные меры компания должна была в срок до 1 января 2022 года", – отметили в РКН.
Ранее Роскомнадзор потребовал от TikTok ограничить для детей военно-политический контент. В ведомстве рассказали, что ролики с подобной тематикой целенаправленно предлагаются несовершеннолетним, после чего потребовали убрать их из рекомендаций.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: