РКН восстановил замедление трафика Twitter на стационарных компьютерах из-за фейков

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Роскомнадзор восстановил замедление трафика Twitter на стационарных компьютерах из-за ложной информации о специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

"Роскомнадзор восстановил меры в виде замедления скорости работы интернет-сервиса Twitter на устройствах фиксированной связи на территории РФ в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине", – говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили, что с 10 марта 2021 года ведомство замедляло работу соцсети на мобильных и стационарных устройствах на территории России за неудаление материалов, публикация которых в РФ запрещена.

17 мая 2021 года после удаления службами модерации Twitter более 91% запрещенного контента были сняты ограничения доступа в фиксированных сетях с сохранением замедления трафика на мобильных устройствах.

Отмечается, что в настоящее время неудаленными остаются более 800 публикаций, по которым Роскомнадзор направил в соцсеть примерно 1,7 тысячи заявлений с призывом удалить запрещенные материалы.

"Материалы, которые Роскомнадзор требует удалить, содержат детскую порнографию, в том числе порнографические изображения несовершеннолетних, пронаркотический контент, в том числе прямые ссылки на онлайн-магазины, продающие наркотики, а также материалы, носящие суицидальный характер и призывающие совершить самоубийство", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что условием для снятия ограничения доступа является удаление сетью запрещенных публикаций, а также прекращение участия в распространении неправдивой информации и призывов к экстремизму.

Кроме того, сообщалось, что Twitter не выполнил некоторые требования закона "О приземлении". Так, соцсеть не сформировала правомочное представительство на территории РФ и не опубликовала на своем сайте форму для обращений пользователей из России.

"Согласно требованиям закона, реализовать перечисленные меры компания должна была в срок до 1 января 2022 года", – отметили в РКН.

Ранее Роскомнадзор потребовал от TikTok ограничить для детей военно-политический контент. В ведомстве рассказали, что ролики с подобной тематикой целенаправленно предлагаются несовершеннолетним, после чего потребовали убрать их из рекомендаций.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.