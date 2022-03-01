Сбой произошел в работе соцсетей Instagram, Facebook и TikTok

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Пользователи соцсетей Instagram, Facebook и TikTok жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом говорят данные сайта Downdetector.

По данным портала, 83% пользователей Instagram жалуются на работу приложения, 10% – профиля и 7% – веб-сайта.

В Facebook 66% столкнулись с проблемами на веб-сайте, 24% – в приложении и 11% – с возможностью авторизоваться. У 57% пользователей TikTok появились трудности с приложением, у 35% – с подключением сервера, у 8% – с выгрузкой.

Сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Ранее сообщалось, что компания-оператор Facebook и Instagram Meta отказалась исполнять требования властей РФ снять ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".

До этого Роскомнадзор в соответствии с решением Генпрокуратуры принял меры по частичному ограничению доступа к социальной сети Facebook.

