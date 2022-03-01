Сбой произошел в работе соцсетей Instagram, Facebook и TikTok

10:36
Фото: depositphotos/bjorn999
Пользователи соцсетей Instagram, Facebook и TikTok жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом говорят данные сайта Downdetector.
По данным портала, 83% пользователей Instagram жалуются на работу приложения, 10% – профиля и 7% – веб-сайта.
В Facebook 66% столкнулись с проблемами на веб-сайте, 24% – в приложении и 11% – с возможностью авторизоваться. У 57% пользователей TikTok появились трудности с приложением, у 35% – с подключением сервера, у 8% – с выгрузкой.
Сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
Ранее сообщалось, что компания-оператор Facebook и Instagram Meta отказалась исполнять требования властей РФ снять ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".
До этого Роскомнадзор в соответствии с решением Генпрокуратуры принял меры по частичному ограничению доступа к социальной сети Facebook.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: