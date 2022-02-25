Вице-президент Meta заявил, что компания отказалась исполнять требования властей РФ

25 февраля, 22:01
Фото: ТАСС/Zuma
Компания Meta отказалась исполнять требования властей РФ снять ограничения с аккаунтов четырех российских средств массовой информации: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру" в принадлежащей ей соцсети Facebook, заявил один из вице-президентов компании Ник Клегг в Twitter-аккаунте.
"Вчера российские власти приказали нам остановить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству новостных организаций. Мы отказались, как результат они ограничили использование наших сервисов", – сообщил Клегг.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор в соответствии с решением Генпрокуратуры принял меры по частичному ограничению доступа к социальной сети Facebook, они начнут действовать с пятницы, 25 февраля.
Отмечалось, что Генпрокуратура по согласованию с МИД РФ признала Facebook причастным к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод россиян.
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