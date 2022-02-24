Viber открыл представительство в России по закону о "приземлении"

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Мессенджер Viber исполнил требование закона о деятельности иностранных IT-гигантов в России, открыв свое представительство, сообщается на сайте Роскомнадзора.

До этого мессенджер разместил на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи и зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Таким образом, Viber исполнил все требования российского закона о "приземлении".

Закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России, был подписан Владимиром Путиным 1 июля 2021 года. Он вступил в силу 1 января текущего года.

По новому закону иностранные IT-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны открыть представительства в РФ. Кроме того, зарубежные IT-гиганты также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обращений россиян и организаций.

В списке оказались Google, TikTok, Zoom, Apple, Spotify, Twitch, Meta Platforms, Telegram, Pinterest, Likeme Pte.Ltd, Twitter, Discord, Viber.

