Депутат Даванков внес в ГД законопроект о продлении майских праздников в регионах

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Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил в нижнюю палату парламента законопроект о праве губернаторов продлевать майские праздники, если за эту идею проголосует большинство граждан. С документом ознакомилось РИА Новости.

Даванков отметил, что, по данным опроса, в прошлом году к переносу новогодних выходных на майские праздники положительно отнеслись 55% россиян. Кроме того, в этом году 47% граждан планируют отдыхать в мае дома, 29% – на даче, а еще 16% – отправятся в поездку, добавил он.

В связи с этим Даванков указал на то, что увеличение выходных дней на майских праздниках позволит простимулировать турпоток на российские курорты.

В документе также сказано, что законопроект позволит учесть мнение граждан и позицию бизнеса, а также не навредит производственным процессам в регионах России, где увеличение майских праздников может привести к экономическим издержкам.

Ранее стало известно, что каждый пятый опрошенный россиянин уйдет в отпуск на майские праздники. 46% респондентов указали, что на праздники будут отдыхать дома, 33% – поедут на дачу или за город, а 20% уедут в путешествие. 12% россиян будут работать во время праздников.

