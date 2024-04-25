Депутат Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкогольной продукции в период майских праздников, сообщает RT.

"Есть практика ограничения продажи алкоголя в праздничные дни разного уровня в регионах. Хотелось бы, чтобы мы на этом акцентировали внимание", – сказал политик.

Хамзаев назвал 9 Мая священным праздником и отметил, что россияне в этот день должны сосредоточиться на созидании и памяти. Он уверен, что запрет продажи алкоголя в эти дни скажется положительно.

Ранее стало известно, что каждый пятый опрошенный россиянин уйдет в отпуск на майские праздники. 46% респондентов указали, что на праздники будут отдыхать дома, 33% – поедут на дачу или за город, а 20% уедут в путешествие. 12% россиян будут работать во время праздников.

