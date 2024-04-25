Диетолог Соломатина: переедание шашлыка грозит гастритом и панкреатитом

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В приближающиеся праздники не стоит "злоупотреблять" шашлыком, поскольку переедание грозит гастритом, панкреатитом, вздутием и повреждениями желудочно-кишечного тракта, рассказала News.ru диетолог Елена Соломатина.

Эксперт считает, что непереваренное мясо может стать источником для размножения патогенной микрофлоры.

"Идет практически на корм бактериям и начинается интоксикация: метеоризм, вздутие. Если есть повреждения ЖКТ, могут быть гастриты, панкреатиты и холецистит, заболевания печени и желчного пузыря", – пояснила диетолог.

Соломатина добавила, что лучше отдать предпочтение шашлыку из рыбы, курицы и индейки, так как подобные блюда перевариваются легче, чем красное мясо.

Также врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что красное мясо способствует возникновению злокачественных опухолей, поэтому нельзя злоупотреблять такой пищей. По его словам, свинина и баранина тяжело перевариваются и не рекомендуются людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Черемушкин уточнил, что овощи и продукты, содержащие клетчатку, станут хорошим дополнением к мясу.

Ранее шеф-повар Максим Трофимов рекомендовал готовить шашлык на шампурах, а не на решетке. При этом шампуры должны быть сделаны только из высококачественной стали. Они помогут качественно прожарить мясо и сохранить все вкусовые свойства.