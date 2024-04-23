Диетолог Павлюк рассказала, как не набрать вес в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне часто во время длинных майских праздников уезжают на природу, готовят шашлыки и позволяют себе различные излишества в еде. Это скажется как на организме человека, так и на его весе. О том, как позаботиться о своем здоровье и сохранить фигуру, рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк, пишет "Радио 1".

Эксперт посоветовала избегать употребления вредной жирной пищи и не перебарщивать с количеством съеденного мяса. Она предупредила, что переедание способствует появлению несварения. Также врач рассказала, что нормальной для организма человека порцией шашлыка станет не более 150 граммов мяса.

Диетолог указала на важность выбора и хранения мяса. Она рекомендовала во время покупки продукции в магазине проверить его качество и свежесть, иначе можно отравиться.

"Хранить уже купленное мясо следует в холодильнике, так как в жаркую погоду оно быстро портится", – уточнила специалист.

Павлюк предостерегла россиян от нежелательного употребления подгоревшего мяса, так как в пригоревшей корочке содержится много вредных канцерогенов, которые могут повлиять на здоровье человека. Именно эти правила помогут россиянам насладиться отдыхом на природе и избежать неприятных последствий для здоровья и фигуры, считает эксперт.

Между тем шеф-повар Максим Трофимов посоветовал использовать для жарки шашлыка на открытом огне березовые и дубовые дрова. Он уточнил, что уголь лучше приобретать крупного вида, так как мелкий не поможет нормально разжечь мангал из-за проблем с доступом кислорода.

"Дубовые или березовые дрова дают больше всего жара и дольше остаются стабильными по температуре", – объяснил Трофимов изданию News.ru.

Ранее стало известно, что каждый пятый опрошенный россиянин возьмет отпуск на майские праздники. Столько же жителей РФ пока не решили, будут ли продлевать отдых. Однако большинство респондентов (62%) заявили, что не будут брать отпуск в это время.

