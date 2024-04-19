Каждый пятый опрошенный россиянин намерен взять отпуск на майские праздники

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Каждый пятый опрошенный россиянин возьмет отпуск на майские праздники. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на результаты исследования нескольких российских банков.

Столько же жителей РФ пока не решили, будут ли продлевать отдых. Однако большинство респондентов (62%) заявили, что не будут брать отпуск в это время.

46% респондентов указали, что на праздники будут отдыхать дома, 33% – поедут на дачу или за город, а 20% уедут в путешествие. Из последних 17% останутся в РФ, а 3% посетят заграничные страны – Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд и Белоруссию.

"12% россиян будут работать во время праздников. Часть опрошенных собираются комбинировать способы отдыха", – рассказали аналитики.

При этом по четверти опрошенных россиян планируют посетить Москву и Санкт-Петербург. В рейтинг самых популярных городов также попали Сочи, Казань и Нижний Новгород.

49% из тех, кто планирует поездку по России или за рубеж, будут отдыхать семьей, а другие – с партнером, друзьями, без детей или в одиночку. Опрос проходил в апреле 2024 года среди 1 500 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, что Пятигорск возглавил рейтинг самых доступных городов для отдыха на майские праздники, аренда жилья в городе в среднем составила 3 405 рублей в сутки. Также эксперты отметили среди таких же доступных городов Краснодар, Екатеринбург, Смоленск и Дербент.