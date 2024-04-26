TRT: суд Стамбула приговорил исполнительницу теракта на Истикляль к 1 794 годам тюрьмы

26 апреля, 13:00Происшествия
Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN
Суд Стамбула приговорил исполнительницу теракта на Истикляль Ахлям аль-Башир к 1 794 годам тюрьмы. Об этом сообщает телеканал TRT.
Срок, к которому приговорили исполнительницу теракта, равен семи пожизненным заключениям. Решение по делу было принято в отношении 36 обвиняемых, в числе которых была аль-Башир.
По данным СМИ, изначально сторона обвинения требовала приговорить женщину к 3 009 годам тюрьмы. Следствие установило, что она заложила бомбу на проспекте.
Теракт произошел на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября 2022 года. В результате погибли шесть человек, еще 81 пострадал.
Исполнительницей теракта оказалась женщина, которую удалось задержать спустя 10 часов после произошедшего. Для этого спецслужбы проанализировали записи 1,2 тысячи камер видеонаблюдения.
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