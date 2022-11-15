Совершившая теракт в Стамбуле проходила подготовку у инструкторов из США – СМИ

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Гражданка Сирии Ахлам аль-Башир, которая совершила теракт на пешеходной улице в Стамбуле, проходила террористическую подготовку у американских инструкторов. Об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на данные полиции.

По данным издания, приказ отдал один из главарей сирийского ответвления запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Исполнительницу задержали спустя 10 часов после ее побега с места происшествия после того, как она оставила сумку с взрывным устройством большой мощности на скамейке. При этом найти женщину удалось с помощью 1,2 тысячи камер видеонаблюдения, по которым правоохранители отследили ее маршрут.

Взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября. В результате, по последним данным, погибли шесть человек, а пострадали 81.

Позже Генконсульство РФ в Турции сообщило о трех пострадавших россиянах. При этом госпитализация потребовалась только одной из трех гражданок России.

По факту произошедшего правоохранители задержали 50 человек. Их подозревают в причастности к теракту в Стамбуле.



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