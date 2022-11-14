Жители Стамбула и туристы рассказали об обстановке в городе после взрыва

В воскресенье, 13 ноября, на центральной улице Стамбула Истикляль прогремел взрыв. В результате погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения, в том числе пострадали трое россиян. Основная версия происшествия – теракт, подозреваемые в его подготовке были задержаны. Местные жители рассказали об обстановке в городе после трагедии.



"В городе повисла тишина"

Губернатор Стамбула Али Ерликая 13 ноября сообщил, что взрыв на улице Истикляль, которая идет к площади Таксим, произошел примерно в 16:20. По данным турецких властей, в результате происшествия ранения получил 81 человек, шестеро погибли. Среди пострадавших оказались трое россиян. По факту случившегося прокуратурой Стамбула было возбуждено уголовное дело. В ведомстве отметили, что рассматривают теракт в качестве причины трагедии.

По этому делу были задержаны 46 человек, среди них и тот, кто мог оставить на улице Истикляль взрывное устройство. На видео с места происшествия, которое распространилось в СМИ, запечатлено, как среди толпы бежит женщина в темной одежде и платке. Предположительно, подозреваемая более 40 минут сидела на скамейке. После того как она встала, прогремел взрыв. По данным СМИ, женщина является гражданкой Сирии и призналась, что состоит в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Жительница Стамбула Анастасия в разговоре с Москвой 24 рассказала, что 14 ноября обстановка в городе довольна напряженная, в туристических и общественных местах усилен полицейский контроль.





Анастасия жительница Стамбула Насколько мне известно, никакие заведения не закрывались и не приостанавливали свою работу, за исключением той улицы, где произошла трагедия. Местные жители находятся в стрессе.

"Я крайне редко выезжаю в туристические места, живу я на азиатской части Стамбула, а трагедия произошла на европейской. И так как у меня маленький ребенок, теперь я точно буду избегать визитов в подобные места. Но выходить в свет все равно будем, куда деваться", – поделилась она.

По словам Анастасии, среди местных жителей паники нет, но стресс и напряженная обстановка довольно ощутимы. "Неизвестно, что будет дальше, так как подобное уже случилась", – отметила она.

Москвич Илья сейчас отдыхает в Стамбуле. Его отель находится прямо напротив места взрыва. За 20 минут до трагедии молодой человек был не в гостинице, а на прогулке около Галатской башни.





Илья турист Вчера была жутко многолюдно, Истикляль всегда набита туристами. А из-за того, что эти выходные были удлиненными в Европе, поток был еще выше. Мы, возвращаясь, увидели, как народ испугано бежит со стороны места трагедии. Улица под наклоном, все бежали вниз к воде полтора километра.

По словам Ильи, в день теракта полицейские перекрыли улицу и ближайшие переулки. Пускали людей только в том случае, если они проживали в отеле рядом.

"Мы показывали название отеля, нас досмотрели и пропустили. Сейчас улица работает, перекрыт только отрезок метров 200, где произошел взрыв. Туда пускают жителей, чтобы возложить цветы, но как я понимаю, только местных", – рассказал турист.

По словам Ильи, на следующий день "в городе повисла тишина", что для Стамбула совершенно несвойственно. Но постепенно город оживает.





Илья турист Вчера с 17:30 до 19:30 персонал магазинов, кафе постоянно на телефонах, все друг другу звонили, узнавали, в порядке ли они. Сегодня разговаривал с менеджером отеля, все шокированы, поникшие, но продолжают выполнять свою работу. Для Стамбула не впервой подобное, отсюда некая моральная подготовка к этому есть.

Сам москвич корректировать свои планы и возвращаться из путешествия раньше не планирует. "Я убежден, что это разовая история, поэтому коррективы в свои планы не вношу, по всем запланированным местам и встречам направился с утра", – добавил Илья.



Отказов от туров нет?

Экскурсовод из Стамбула Анастасия рассказала Москве 24, что в день трагедии социальные сети в Турции работали с перебоями.

"Поговаривают, что это для того, чтобы в Сети не распространялись фейки. Но они и так стали распространяться, люди начали сеять панику, говорить, что теракты могут повториться, мы стараемся не паниковать лишний раз. Сейчас интернет работает без перебоев", – уточнила она.

По словам Анастасии, улица Истикляль является одной из самых популярных у туристов.





Анастасия экскурсовод Этот маршрут и у меня был самым любимым, но я с клиентами всегда обходила стороной самые многолюдные части улицы. Место взрыва находятся рядом с площадью Таксим, туда мы никогда не ходили.

Экскурсовод призналась, что после взрыва тем более не будет водить путешественников по многолюдным местам. "В Стамбуле множество скрытых улочек, намного более интересных, чем популярные площадки. Но в целом не думаю, что жизнь местных и туристов как-то сильно поменяется", – отметила она.

По словам гида, теракт в центре Стамбула не повлиял на ее работу. "У меня отказов от экскурсий на ближайшие даты нет", – заключила Анастасия.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в разговоре с Москвой 24 тоже отметила, что происшествие не повлияло на желание туристов отправиться в Турцию.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств Когда в Турции были пожары, которые буквально подобрались к курортной зоне, даже тогда у нас не упали продажи. Тем более что Стамбул не самое популярное место для отдыха туристов. Хотя, конечно, они там есть.

Случаи нападения акул в Египте, цунами в Таиланде и другие происшествия почти не влияют на туристическую отрасль, продолжила Осипова.

"Никаких звонков об аннуляции тура или об отказе к нам не поступает", – уточнила она.

По словам эксперта, россияне продолжают активно покупать туры в Турцию на Новый год. Эта страна – вторая по спросу на зимние праздники. Лидером продаж является Краснодарский край.

