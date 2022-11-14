Жители Стамбула и туристы рассказали об обстановке в городе после взрыва

В воскресенье, 13 ноября, на центральной улице Стамбула Истикляль прогремел взрыв. В результате погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения, в том числе пострадали трое россиян. Основная версия происшествия – теракт, подозреваемые в его подготовке были задержаны. Местные жители рассказали об обстановке в городе после трагедии.
"В городе повисла тишина"
Губернатор Стамбула Али Ерликая 13 ноября сообщил, что взрыв на улице Истикляль, которая идет к площади Таксим, произошел примерно в 16:20. По данным турецких властей, в результате происшествия ранения получил 81 человек, шестеро погибли. Среди пострадавших оказались трое россиян. По факту случившегося прокуратурой Стамбула было возбуждено уголовное дело. В ведомстве отметили, что рассматривают теракт в качестве причины трагедии.
По этому делу были задержаны 46 человек, среди них и тот, кто мог оставить на улице Истикляль взрывное устройство. На видео с места происшествия, которое распространилось в СМИ, запечатлено, как среди толпы бежит женщина в темной одежде и платке. Предположительно, подозреваемая более 40 минут сидела на скамейке. После того как она встала, прогремел взрыв. По данным СМИ, женщина является гражданкой Сирии и призналась, что состоит в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
Жительница Стамбула Анастасия в разговоре с Москвой 24 рассказала, что 14 ноября обстановка в городе довольна напряженная, в туристических и общественных местах усилен полицейский контроль.
"Я крайне редко выезжаю в туристические места, живу я на азиатской части Стамбула, а трагедия произошла на европейской. И так как у меня маленький ребенок, теперь я точно буду избегать визитов в подобные места. Но выходить в свет все равно будем, куда деваться", – поделилась она.
По словам Анастасии, среди местных жителей паники нет, но стресс и напряженная обстановка довольно ощутимы. "Неизвестно, что будет дальше, так как подобное уже случилась", – отметила она.
Москвич Илья сейчас отдыхает в Стамбуле. Его отель находится прямо напротив места взрыва. За 20 минут до трагедии молодой человек был не в гостинице, а на прогулке около Галатской башни.
По словам Ильи, в день теракта полицейские перекрыли улицу и ближайшие переулки. Пускали людей только в том случае, если они проживали в отеле рядом.
"Мы показывали название отеля, нас досмотрели и пропустили. Сейчас улица работает, перекрыт только отрезок метров 200, где произошел взрыв. Туда пускают жителей, чтобы возложить цветы, но как я понимаю, только местных", – рассказал турист.
По словам Ильи, на следующий день "в городе повисла тишина", что для Стамбула совершенно несвойственно. Но постепенно город оживает.
Сам москвич корректировать свои планы и возвращаться из путешествия раньше не планирует. "Я убежден, что это разовая история, поэтому коррективы в свои планы не вношу, по всем запланированным местам и встречам направился с утра", – добавил Илья.
Отказов от туров нет?
Экскурсовод из Стамбула Анастасия рассказала Москве 24, что в день трагедии социальные сети в Турции работали с перебоями.
"Поговаривают, что это для того, чтобы в Сети не распространялись фейки. Но они и так стали распространяться, люди начали сеять панику, говорить, что теракты могут повториться, мы стараемся не паниковать лишний раз. Сейчас интернет работает без перебоев", – уточнила она.
По словам Анастасии, улица Истикляль является одной из самых популярных у туристов.
Экскурсовод призналась, что после взрыва тем более не будет водить путешественников по многолюдным местам. "В Стамбуле множество скрытых улочек, намного более интересных, чем популярные площадки. Но в целом не думаю, что жизнь местных и туристов как-то сильно поменяется", – отметила она.
По словам гида, теракт в центре Стамбула не повлиял на ее работу. "У меня отказов от экскурсий на ближайшие даты нет", – заключила Анастасия.
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в разговоре с Москвой 24 тоже отметила, что происшествие не повлияло на желание туристов отправиться в Турцию.
Случаи нападения акул в Египте, цунами в Таиланде и другие происшествия почти не влияют на туристическую отрасль, продолжила Осипова.
"Никаких звонков об аннуляции тура или об отказе к нам не поступает", – уточнила она.
По словам эксперта, россияне продолжают активно покупать туры в Турцию на Новый год. Эта страна – вторая по спросу на зимние праздники. Лидером продаж является Краснодарский край.