Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Трое россиян пострадали при теракте в Стамбуле, который произошел накануне. Угроза их жизни отсутствует, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство РФ в Турции.

"По уточненной информации, в результате взрыва… пострадали трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует. Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию", – говорится в сообщении диппредставительства.

13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. Жертвами, по последним данным, стали шесть человек. Еще 81 человек получил ранения.

Прокуратура Турции рассматривает версию теракта. По данному делу задержаны 46 человек.

Эксперт по вопросам безопасности Джошкун Башбуг заявил, что благодаря задержаниям удалось избежать новых жертв.

Число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 81 – вице-президент Турции

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