Число погибших при взрыве в центре Стамбула выросло до 6 – Эрдоган

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Число жертв в результате взрыва в центре Стамбула возросло до 6. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"В результате взрыва в Стамбуле число погибших составляет 6 человек, ранения получили 53 человека", – цитирует его ТАСС.

Президент Турции также осудил данное происшествие, назвав взрыв "нападением с бомбой".

"Я желаю милости Аллаха нашим братьям и сестрам, погибшим в результате нападения с бомбой, произошедшего сегодня в 16.20 на улице Истикляль, и скорейшего выздоровления нашим раненым", – сказал политик.

Взрыв произошел на улице Истикляль, которая ведет к площади Таксим, в воскресенье, 13 ноября.

На место были направлены бригады медиков, район был оцеплен. Спецслужбы города, в свою очередь, начали эвакуировать и жителей близлежащих улиц, а пострадавших доставлять в пункты первой помощи.

Прокуратура Турции рассматривает версию теракта, возбуждено уголовное дело. Также власти страны запретили распространять видео- и звуковые сообщения в соцсетях о произошедшей трагедии.

По информации правоохранителей, на данный момент нет сведений о национальности погибших и пострадавших при взрыве. Генконсульство РФ также сообщило, что не имеет данных о россиянах, которые могли пострадать при ЧП.



В центр Стамбула направлены медицинские бригады после взрыва

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