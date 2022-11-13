В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие – губернатор

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

В результате взрыва в центре Стамбула есть погибшие, передает РИА Новости со ссылкой на губернатора.

"Есть жертвы и раненые. Информация о развитии событий будет доводиться до сведения общественности", – заявил он.

По данным правоохранителей, на данный момент нет информации о национальности погибших и пострадавших при взрыве.

По словам очевидцев, после ЧП были перекрыты входы и выходы с улицы Истикляль. В настоящее время спецслужбы города постепенно проводят эвакуацию жителей близлежащих улиц. Пострадавших доставляют в пункты первой помощи.

Взрыв прогремел на улице Истикляль, которая ведет к площади Таксим. Как сообщал губернатор Стамбула, происшествие случилось около 16:20.

На место ЧП были направлены бригады врачей, район был оцеплен. По последним данным, которые привел телеканал CNN Turk, ранения получили по меньшей мере 11 человек.

Также стало известно, что власти Турции ввели временный запрет на публикацию новостей, посвященных взрыву на улице Истикляль. Об этом сообщается в официальном заявлении.



В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие – власти

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