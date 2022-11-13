18:20Происшествия
Генконсульство РФ в Стамбуле не располагает данными о пострадавших при взрыве россиянах
Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN
Генеральной консульство России в Стамбуле не располагает информацией о россиянах, которые могли пострадать при взрыве в Стамбуле, передает ТАСС.
"На данный момент у нас нет информации на этот счет", – заявили информагентству в диппредставительстве.
Взрыв на пешеходной улице Истикляль в районе площади Таксим в Стамбуле прогремел вечером 13 ноября. В настоящий момент место происшествия оцеплено.
Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что при взрыве погибли 4 человека. Еще 38 прохожих получили ранения.
Прокуратура Турции рассматривает версию теракта, возбуждено уголовное дело. Также власти страны запретили распространять видео- и звуковые сообщения в соцсетях о произошедшей трагедии.
Полиция перекрыла проход на улицу в центре Стамбула, где прогремел взрыв
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