Генконсульство РФ в Стамбуле не располагает данными о пострадавших при взрыве россиянах

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Генеральной консульство России в Стамбуле не располагает информацией о россиянах, которые могли пострадать при взрыве в Стамбуле, передает ТАСС.

"На данный момент у нас нет информации на этот счет", – заявили информагентству в диппредставительстве.

Взрыв на пешеходной улице Истикляль в районе площади Таксим в Стамбуле прогремел вечером 13 ноября. В настоящий момент место происшествия оцеплено.

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что при взрыве погибли 4 человека. Еще 38 прохожих получили ранения.

Прокуратура Турции рассматривает версию теракта, возбуждено уголовное дело. Также власти страны запретили распространять видео- и звуковые сообщения в соцсетях о произошедшей трагедии.



Полиция перекрыла проход на улицу в центре Стамбула, где прогремел взрыв

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