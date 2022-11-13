Четыре человека погибли, 38 пострадали в результате взрыва в центре Стамбула. Об этом сообщил губернатор провинции Али Ерликая.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, правоохранительные органы рассматривают в данной ситуации также и версию теракта.

В свою очередь, главная прокуратура Стамбула заявила о начале расследования взрыва в центре города, пишет газета Star.

"В связи с сегодняшним взрывом на улице Истикляль главной прокуратурой Стамбула начато расследование, назначены пять прокуроров", – говорится в сообщении.

По данным источника, также уголовный суд Стамбула запретил транслировать в соцсетях все визуальные и аудионовости с места ЧП.

Взрыв прогремел на улице Истикляль, которая ведет к площади Таксим. Как сообщал губернатор Стамбула, происшествие случилось около 16:20.

На место ЧП были направлены бригады врачей, район был оцеплен. Очевидцы отмечали, что после ЧП были перекрыты входы и выходы с улицы Истикляль, спецслужбы города, в свою очередь, начали постепенно эвакуировать и жителей близлежащих улиц, а пострадавших доставлять в пункты первой помощи.

По информации правоохранителей, на данный момент нет сведений о национальности погибших и пострадавших при взрыве. Генконсульство РФ также сообщило, что не имеет данных о россиянах, которые могли пострадать при ЧП.



В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие – власти

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