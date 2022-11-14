По делу о теракте в Стамбуле задержаны 46 человек

Фото: AP Photo/Francisco Seco

По делу о теракте в центре Стамбула задержаны 46 человек, заявил глава Минюста Турции Бекир Боздаг, слова которого приводит телеканал ТРТ.

Также телеканал со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает о том, что полиция Стамбула не исключает подготовку задержанными новых акций насилия в мегаполисе.

Эксперт по вопросам безопасности Джошкун Башбуг заявил, что благодаря задержаниям удалось избежать новых жертв.

Ранее полиция задержала женщину, которая оставила сумку с взрывным устройством на улице Истикляль. Также стало известно о задержании еще 21 человека. Всех задержанных доставили в управление безопасности Стамбула. В настоящее время их допрашивают.

13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. Жертвами, по последним данным, стали шесть человек. Еще 81 человек получил ранения.

Прокуратура Турции рассматривает версию теракта. Возбуждено уголовное дело. 14 ноября МВД республики сообщило, что был задержан человек, который, вероятно, оставил бомбу на улице Истикляль.



Число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 81 – вице-президент Турции

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