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Происшествия

В Турции задержали человека, который мог оставить бомбу на улице в Стамбуле

Фото: AP Photo/Emrah Gurel

Власти Турции задержали человека, который, вероятно, оставил бомбу на улице Истикляль в Стамбуле. Об этом со ссылкой на турецкое министерство внутренних дел сообщает ТАСС.

В воскресенье, 13 ноября, на улице Истикляль, которая ведет к площади Таксим, прогремел взрыв. Жертвами стали шесть человек.

По последним данным, еще 81 человек получил ранения, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Накануне в Генконсульстве РФ сообщили, что россиян среди пострадавших в результате взрыва, предварительно, нет.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Турции рассматривает версию теракта.

Как заявил президент республики Фуат Октай, теракт совершила женщина. В свою очередь, глава Минюста Турции не исключил, что бомбой могли управлять дистанционно.

Число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 81 – вице-президент Турции

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