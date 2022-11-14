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В Турции задержали человека, который мог оставить бомбу на улице в Стамбуле
Фото: AP Photo/Emrah Gurel
Власти Турции задержали человека, который, вероятно, оставил бомбу на улице Истикляль в Стамбуле. Об этом со ссылкой на турецкое министерство внутренних дел сообщает ТАСС.
В воскресенье, 13 ноября, на улице Истикляль, которая ведет к площади Таксим, прогремел взрыв. Жертвами стали шесть человек.
По последним данным, еще 81 человек получил ранения, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Накануне в Генконсульстве РФ сообщили, что россиян среди пострадавших в результате взрыва, предварительно, нет.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Турции рассматривает версию теракта.
Как заявил президент республики Фуат Октай, теракт совершила женщина. В свою очередь, глава Минюста Турции не исключил, что бомбой могли управлять дистанционно.
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 81 – вице-президент Турции
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