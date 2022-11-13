Россияне не пострадали при взрыве в Стамбуле – Генконсульство

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Россиян среди пострадавших в результате взрыва в центре Стамбула, предварительно, нет, передает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ.

"По имеющимся у генерального консульства предварительным данным, среди пострадавших российские граждане отсутствуют", – говорится в сообщении.



Трагедия произошла в воскресенье, 13 ноября. Взрыв случился на улице Истикляль, ведущей к площади Таксим. По последним данным, которые привел турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, в результате происшествия погибли 6 человек, ранения получили 53.

На место оперативно были направлены бригады медиков, район был оцеплен. Спецслужбы провинции организовали эвакуацию жителей близлежащих улиц.

Прокуратура Турции рассматривает версию теракта, возбуждено уголовное дело. Также власти страны запретили распространять видео- и звуковые сообщения в соцсетях о произошедшей трагедии.



В центр Стамбула направлены медицинские бригады после взрыва

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