13 ноября, 20:25Происшествия
Россияне не пострадали при взрыве в Стамбуле – Генконсульство
Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN
Россиян среди пострадавших в результате взрыва в центре Стамбула, предварительно, нет, передает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ.
"По имеющимся у генерального консульства предварительным данным, среди пострадавших российские граждане отсутствуют", – говорится в сообщении.
На место оперативно были направлены бригады медиков, район был оцеплен. Спецслужбы провинции организовали эвакуацию жителей близлежащих улиц.
Прокуратура Турции рассматривает версию теракта, возбуждено уголовное дело. Также власти страны запретили распространять видео- и звуковые сообщения в соцсетях о произошедшей трагедии.
В центр Стамбула направлены медицинские бригады после взрыва
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