Число пострадавших при взрыве в Стамбуле выросло до 81 – вице-президент

Фото: AP Photo/Can Ozer

Число пострадавших при взрыве в центре Стамбула выросло до 81. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил вице-президент республики Фуат Октай.

"В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние 2 из них оценивается как тяжелое", – приводит его слова ТАСС.

Октай уточнил, что совершившей теракт была женщина. Она, по словам вице-президента, взорвала бомбу.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 13 ноября. Взрыв прогремел на улице Истикляль, которая идет к площади Таксим. На место были отправлены бригады медиков, район был оцеплен. Началась эвакуация жителей близлежащих улиц.

По данным Генконсульства РФ, россиян среди пострадавших в результате взрыва, предварительно, нет.

Прокуратура Турции рассматривает версию теракта, возбуждено уголовное дело. Власти страны, в свою очередь, запретили распространять видео- и звуковые сообщения в соцсетях о произошедшей трагедии.



Полиция перекрыла проход на улицу в центре Стамбула, где прогремел взрыв

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