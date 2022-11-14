Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле связана с запрещенной в Турции РПК – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

Женщина, подозреваемая в совершении теракта в центре Стамбула, призналась, что является членом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, подозреваемую Ахлам Альбашир, которая является гражданкой Сирии, направили из города Кобани.

Взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября. В результате, по последним данным, погибли шесть человек, а пострадали 81.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал, что к настоящему времени из больниц выписали 55 пострадавших. При этом лечение еще 26 пациентов продолжается. По его словам, пятеро человек находятся в реанимации.

"К сожалению, состояние двух наших пациентов, находящихся в реанимации, остается тяжелым", – написал он в Twitter.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг назвал предварительные версии произошедшего. По его словам, взрывное устройство, которое находилось сначала в руках, а затем рядом с подозреваемой, могло сдетонировать само по себе, либо же его запустили дистанционно. По его словам, по факту произошедшего задержали 46 человек. Их доставили в управление безопасности Стамбула.



Взрыв в центре Стамбула совершила женщина – вице-президент Турции

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