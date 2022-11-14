Появились кадры задержания подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле

Видео: телеканал A Haber

Турецкие СМИ опубликовали кадры задержания женщины, которую подозревают в совершении теракта на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле.

На кадрах видно, как правоохранители заходят в дом, где находится подозреваемая. Вместе с ней из здания вывели еще нескольких людей, среди которых были мужчины и женщины.

На записи также видны пистолет и патроны, которые находились в помещении, где была подозреваемая.

Взрыв прогремел на пешеходной улице в центре Стамбула 13 ноября. В результате, по последним данным, погибли шесть человек, а пострадали 81. По данным Генконсульства РФ, россиян среди пострадавших не было.

Вице-президент республики Фуат Октай заявил, что бомбу взорвала женщина. Глава министерства юстиции Турции Бекир Боздаг назвал предварительные версии произошедшего. По его словам, устройство, которое находилось сначала в руках, потом рядом с подозреваемой, могло взорваться само по себе либо его запустили дистанционно.



Турецкая полиция задержала женщину, оставившую бомбу на пешеходной улице в Стамбуле

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