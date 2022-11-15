Число задержанных по делу о теракте в Стамбуле возросло до 50

Фото: AP/Khalil Hamra

Число задержанных по подозрению в причастности к теракту в центре Стамбула возросло до 50, передает телеканал ТРТ со ссылкой на местное управление безопасности.

Уточняется, что данную информацию подтвердил и глава министерства юстиции государства Бекир Боздаг.

До этого сообщалось о 48 задержанных, включая гражданку Сирии.

Трагедия произошла в воскресенье, 13 ноября, на улице Истикляль в Стамбуле. По последним данным, в результате взрыва погибли шесть человек, еще 81 был ранен. Среди пострадавших были трое россиян.

После взрыва прокуратура Турции заявила, что рассматривает версию теракта. Позже появилась информация, что за три дня до взрыва задержанная на данный момент уроженка Сирии Ахлам Альбашир проводила разведку. После взрыва она покинула место происшествия на такси.



Число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 81 – вице-президент Турции

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