18:22Туризм
В "Турпомощи" рассказали, опасно ли туристам находиться в Стамбуле
Фото: Emrah Gurel/AP/ТАСС
Сообщений о том, что российским туристам сейчас опасно находиться в Стамбуле, от компетентных органов не поступало. Об этом Москве 24 рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
13 ноября на улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв, в результате погибли 6 человек и более 80 пострадали. Среди пострадавших трое граждан России, одной из них потребовалась госпитализация.
Осауленко отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, "Турпомощь" не получала обращений от российских туристов с просьбой помочь вылететь из Стамбула домой.
"Таких обращений не было. Мы на связи с ведущими туроператорами, которые отправляют туда российских туристов, и тоже таких просьб не поступало", – отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что ситуация в городе находится под контролем.
Между тем Осауленко подчеркнул, что основная масса туристов летит отдыхать не в столицу республики, а в курортные города.
Ранее правоохранители задержали подозреваемую в совершении теракта в центре Стамбула. Она призналась, что является членом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Подозреваемую Ахлам Альбашир, которая является гражданкой Сирии, направили из города Кобани.
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