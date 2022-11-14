В "Турпомощи" рассказали, опасно ли туристам находиться в Стамбуле

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Сообщений о том, что российским туристам сейчас опасно находиться в Стамбуле, от компетентных органов не поступало. Об этом Москве 24 рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

13 ноября на улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв, в результате погибли 6 человек и более 80 пострадали. Среди пострадавших трое граждан России, одной из них потребовалась госпитализация.

Осауленко отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, "Турпомощь" не получала обращений от российских туристов с просьбой помочь вылететь из Стамбула домой.

"Таких обращений не было. Мы на связи с ведущими туроператорами, которые отправляют туда российских туристов, и тоже таких просьб не поступало", – отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что ситуация в городе находится под контролем.



Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" На эту минуту министерство иностранных дел и посольство нашей страны в Турецкой Республике не выдавали рекомендации о том, что лучше воздержаться от поездки, или еще что-то. Заявлений о том, что опасно, не рекомендовано и так далее, мы не слышали. Из этого мы делаем вывод, что ситуация под контролем и на данную минуту (во всяком случае, турецкие и российские власти, компетентные в этом вопросе) никаких ограничений не вводят.

Между тем Осауленко подчеркнул, что основная масса туристов летит отдыхать не в столицу республики, а в курортные города.

Ранее правоохранители задержали подозреваемую в совершении теракта в центре Стамбула. Она призналась, что является членом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Подозреваемую Ахлам Альбашир, которая является гражданкой Сирии, направили из города Кобани.

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