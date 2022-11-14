Пострадавшей при теракте в Стамбуле россиянке потребовалась госпитализация

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Одной из трех пострадавших при теракте в Стамбуле россиянок потребовалась госпитализация, сообщили в Генконсульстве РФ в Стамбуле.

В настоящее время она проходит лечение в одной из стамбульских клиник. Ее жизни ничто не угрожает.

Губернатор провинции Али Ерликая сообщил, что 57 пострадавших в результате теракта уже выписали из больниц. 18 пациентов все еще находятся в больничных палатах, 6 из них – в отделении интенсивной терапии. Он отметил, что двое пациентов остаются в тяжелом состоянии.

Власти при этом не уточняют национальность погибших и раненых.

13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. Жертвами, по последним данным, стали шесть человек. Еще 81 человек получил ранения.

Прокуратура Турции рассматривает версию теракта. По данному делу задержаны 46 человек. Эксперт по вопросам безопасности Джошкун Башбуг заявил, что благодаря задержаниям удалось избежать новых жертв.

По версии следствия, к теракту причастна запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) и ее сирийское ответвление ("Силы народной самообороны").

Число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 81 – вице-президент Турции

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