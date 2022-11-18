Указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа – МВД Турции

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Указания о теракте в Стамбуле давались из сирийского Манбиджа, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Он подчеркнул, что теракт на улице Истикляль, так же как и сентябрьский теракт в Мерсине, совершили из Манбиджа, расположенного на севере Сирии. Министр также рассказал, что в 2022 году в Турции предотвратили 18 взрывов, которые планировали совершить террористы-смертники.

"Наша борьба с терроризмом продолжается. Где бы ни находился источник терроризма, он будет уничтожен", – пообещал Сойлу, которого цитирует РИА Новости.

В Мерсине в конце сентября было совершено вооруженное нападение на здание полиции. В результате погиб человек. Власти назвали инцидент терактом.

13 ноября взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Из-за ЧП погибли шесть человек, еще 81 человек пострадал.

После этого поступила информация, что среди пострадавших оказались граждане России. Ранения получили три россиянина, однако госпитализация потребовалась только одной.

Правоохранители задержали 50 человек. Позже в Сирии был задержан еще один причастный к теракту.

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