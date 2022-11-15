В Турции заявили о причастности США к теракту в Стамбуле

Фото: AP/Khalil Hamra

Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что приказ о совершении теракта в Стамбуле был отдан из США. Об этом сообщает турецкая газета Aydınlık.

"Сила, стоящая за атакой, очевидна. Неважно, какая террористическая организация нажимает на курок, приказ отдают США. И PПK, и FETÖ (запрещенная в Турции организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена), и ИГ (запрещенная в России террористическая организация), и подобные организации управляются из Вашингтона", – заявил Перинчек.

Между тем число выписанных из больниц пострадавших после нападения в Стамбуле достигло 58 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в Twitter.

"Семнадцать раненых все еще получают лечение, а шесть пациентов находятся в реанимации", – написал он.

Ранее газета Yeni Safak со ссылкой на данные полиции сообщила, что гражданка Сирии Ахлам аль-Башир, которая была задержана по подозрению в совершении теракта, проходила террористическую подготовку у американских инструкторов.

Женщину задержали спустя 10 часов после ее побега с места происшествия, где она оставила сумку с взрывным устройством. При этом найти ее удалось с помощью 1,2 тысячи камер видеонаблюдения, по которым правоохранители отследили ее маршрут.

Взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября. В результате, по последним данным, погибли шесть человек.

Позже Генконсульство РФ в Турции сообщило о трех пострадавших россиянах. При этом госпитализация потребовалась только одной из трех россиянок.

По факту произошедшего правоохранители задержали 50 человек. Их подозревают в причастности к нападению.



Жители Стамбула почтили память погибших в теракте на улице Истикляль

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!