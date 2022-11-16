В Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

В Сирии турецкие силы безопасности задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал A Haber.

"Еще один террорист, помогавший террористу, совершившему теракт на улице Истикляль, был схвачен в Азазе (город на севере Сирии. – Прим. ред.). Подробности в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Взрыв случился на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября. По последним данным, погибли шесть человек.

После этого Генконсульство РФ в Турции рассказало о трех пострадавших россиянах. При этом госпитализация потребовалась только одному из трех граждан РФ.

По факту произошедшего полиция задержала 50 человек. Их подозревают в причастности к нападению.

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