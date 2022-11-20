10:17Происшествия
Турция ударила по курдским районам Сирии и Ирака после теракта
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Военно-воздушные силы Турции в ночь на воскресенье ударили курдским районам: по четырем в Сирии и по одному в Ираке. Информацией об этом поделились на сайте Минобороны страны.
По данным турецкого военного ведомства, мероприятия были проведены в рамках операции "Коготь-меч" с целью нейтрализации Рабочей партии Курдистана, Союза общин Курдистана и отрядов народной самообороны курдов.
Около 21:00 19 ноября с авиабазы на юго-востоке Турции в городе Диярбакыр стартовали самолеты, второй вылет был около 01:00 20 ноября, информирует Haberturk.
По данным источников, турецкая сторона атаковала районы Кобани и Дерик (север Сирии), Шангал и Кандиль (север Ирака).
Ранее Анкара обвинила РПК в организации теракта в Стамбуле. ЧП случилось на пешеходной улице Истикляль в центре города 13 ноября. В результате погибли шесть человек, еще 81 пострадали.
Позже поступила информация, что среди пострадавших есть граждане России. Травмы получили три россиянки, однако госпитализация потребовалась только одной.
После этого в Сирии турецкие силы безопасности задержали подозреваемого в причастности к теракту. Кроме того, подозреваемая в организации взрыва гражданка Сирии Ахлам Альбашир заявила, что в момент ЧП была не одна. Она пояснила, что получила приказ взорвать бомбу, когда сама сидела на скамейке.
В свою очередь, представители Рабочей партии Курдистана отрицали свою причастность к теракту.
Турецкие СМИ показали момент закладки бомбы в Стамбуле
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