Шойгу заявил, что следы террористического акта в "Крокусе" ведут на Украину

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что следы теракта в "Крокус Сити Холле" ведут на Украину. Об этом он сообщил на совещании министров обороны стран, являющихся участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Однако он предупредил, что все виновные в этой трагедии понесут заслуженное наказание

"Это лишь вопрос времени", – отметил министр.

Также он указал на участие иностранных советников в подготовках диверсий, которые Украина осуществляет на территории России.

"Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры РФ", – подчеркнул министр.

Кроме того, Шойгу заявил, что, несмотря на демонстрацию стремления к якобы деэскалации конфликта, Запад продолжает поставлять Украине вооружение, которое бесконтрольно перемещается по всему миру. Именно это, по его словам, создает угрозу попадания оружия в террористические организации.

"Передаются разведданные в режиме реального времени, организована подготовка украинских военнослужащих, в зоне боевых действий находятся западные военные специалисты и наемники", – заключил глава Минобороны РФ.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек. Затем столичный суд арестовал 11 из них – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

