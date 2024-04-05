СК усмотрел связь между терактом в "Крокус Сити Холле" и СВО

Следственный комитет России усмотрел связь между терактом в "Крокус Сити Холле" и проведением спецоперации на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению", – добавили там.

По данным следствия, концертный зал был выбран для нападения по указанию куратора, который руководил действиями нападавших. В годовщину начала СВО, утром 24 февраля, один из фигурантов дела нашел в Сети изображения входов в "Крокус" и подъездных путей, а затем отправил своему куратору.

В памяти телефона одного из обвиняемых в терроризме также обнаружились фотографии людей в камуфляже с украинскими флагами на фоне разрушенных домов, а также украинской почтовой маркой с нецензурным жестом.

"Продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций", – заключили в СК.

Ранее в ведомстве уже рассказывали, что смогли найти связь открывших стрельбу в "Крокусе" с украинскими националистами. Следователи установили, что исполнителям теракта с Украины перечислялись значительные денежные суммы и криптовалюта.



Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда четверо мужчин ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли его. В результате 144 человека погибли, 551 пострадал.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек. Затем столичный суд арестовал десятерых – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

Позднее ФСБ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих вероятных пособников террористов.

