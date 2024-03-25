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25 марта, 18:48

Происшествия

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы арестовал еще троих фигурантов дела об организации теракта в "Крокус Сити Холле".

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аминчона Исломова, Исроила Исломова и Диловара Исломова.

Их арестовали на 1 месяц и 29 суток, то есть до 22 мая 2024 года. Мужчины стали пятым, шестым и седьмым фигурантами уголовного дела о теракте в "Крокусе".

По версии следствия, один из участников нападения на "Крокус" вовлек Аминчона и Диловара в террористическую группу не позднее января и 11 марта 2024 года.

В общей сложности ФСБ задержала по делу 11 человек, из которых четверо непосредственно участвовали в теракте. Позже их заключили в СИЗО до 22 мая.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" случилась в пятницу 22 марта, когда четверо мужчин открыли огонь по посетителям, а затем подожгли концертный зал. По предварительным данным, жертвами стали 137 человек, а еще 182 пострадали.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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