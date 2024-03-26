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26 марта, 12:34

Происшествия

Суд отправил в СИЗО восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24

Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", который сдавал злоумышленникам квартиру. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет об уроженце Киргизии Алишере Касимове.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Касимову меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла вечером 22 марта. Злоумышленники открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. Сейчас известно о 139 погибших и 182 пострадавших.

26 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что из стационаров под наблюдение врачей выписаны 63 пострадавших в "Крокусе", в том числе один ребенок.

Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей теракта. Их арестовали до 22 мая.

Суд также отправил в СИЗО еще троих фигурантов дела. Исраил Исломов, Исроил Исломов и Диловар Исломов будут находиться под арестом до 22 мая.

Центр помощи начал принимать родственников жертв и пострадавших в "Крокусе"

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия
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