Число погибших при теракте в "Крокусе" выросло до 139

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Количество погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 139, опознаны при этом 75 тел. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании с Владимиром Путиным по мерам, принимаемым после происшествия.

"Погибли на месте теракта 137, двое скончались в лечебных учреждениях. Среди погибших – трое детей. Опознания погибших продолжаются", – добавил он.

По его словам, из общего числа погибших от огнестрельных ранений скончались 40 человек, а от пожара – 45 граждан.

Кроме того, Бастрыкин сообщил, что ранения и травмы разной степени тяжести получили 182 человека.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, добавила, что 52 человека, которые пострадали в результате теракта, выписаны из больниц, а еще 93 находятся еще на стационарном лечении, включая пятерых детей.

Также Голикова уточнила, что за все время были госпитализированы 145 человек в 19 стационаров больниц. Как она утверждает, у многих были зафиксированы огнестрельные ранения, комбинированные повреждения и отравления продуктами горения.

Однако, по словам вице-премьера РФ, состояние девяти пострадавших еще оценивается как крайне тяжелое, в том числе и состояние одного ребенка. При этом еще 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, Голикова рассказала, что более 42 транспортных компаний, банков и сотовых операторов помогали пострадавшим в результате теракта. Также помощь оказывали 203 бригады скорой и санавиация. Она уточнила, что в медучреждениях разного уровня было сразу же развернуто 1,5 тысячи коек.

При этом вице-премьер РФ отметила, что россияне откликнулись на трагедию и сдали более 4,5 тысячи литров цельной крови и свыше 1 тысячи литров плазмы, несмотря на достаточное количество резервов крови у больниц.

"По оценкам Федерального медикобиологического агентства, за два выходных дня донорские пункты страны приняли 11 822 донора", – подчеркнула она.

Также Голикова заявила, что работа донорских пунктов продолжается до сих пор.

Ранее руководитель московского Депздрава Алексей Хрипун сообщил, что все поступившие в столичные больницы пациенты после теракта в "Крокус Сити Холле" живы. Он уточнил, что 122 пациента поступили в клиники столицы в вечер и ночь 22 марта, 24 из них уже выписаны – 6 человек за 25 марта.

Хрипун также выразил благодарность столичным врачам, медсестрам, фельдшерам, работникам скорой помощи, которые не остались в стороне.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и начали стрелять по посетителям, а после устроили пожар.

По предварительным данным, количество жертв достигло 137 человек, а еще 182 гражданина пострадали.

В общей сложности ФСБ задержала 11 человек, из которых четверо непосредственно участвовали в теракте. Позже их отправили в СИЗО до 22 мая.

Спустя время суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Суд заключил под стражу до 22 мая 2024 года Исраила Исломова, Исроила Исломова и Диловара Исломова.