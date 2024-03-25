Все поступившие в больницы Москвы пациенты после теракта в "Крокусе" живы – Депздрав

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все поступившие в столичные больницы пациенты после теракта в "Крокус Сити Холле" живы. Об этом сообщил руководитель московского Депздрава Алексей Хрипун Москве 24.

Он уточнил, что 122 пациента поступили в клиники столицы в вечер и ночь трагедии, 24 из них уже выписаны – 6 человек за сегодня.

Кроме того, у находящихся в больницах изменилась тяжесть состояния, почти втрое уменьшилось число пациентов, поступивших в крайне тяжелом состоянии. При этом, уточнил глава Депздрава, тяжелые больные остаются – они получили огнестрельные ранения, ожоги, отравление продуктами горения. Он отметил, что врачи активно занимаются всеми пациентами.

Хрипун также выразил благодарность столичным врачам, медсестрам, фельдшерам, работникам скорой помощи, которые не остались в стороне.

"В течение 1,5 часа более 300 московских врачей прибыли на рабочие места в 13 взрослых и две детские больницы, чтобы поддержать коллег и усилить работающие смены. Многие из них остаются до сих пор на рабочем месте, не расставаясь с пациентами. Огромное вам спасибо", – сказал руководитель департамента.

По его словам, во время теракта был реализован принцип верной эвакуации, в течение двух часов удалось вывести всех пострадавших.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. В рамках уголовного дела были задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.

Четверых обвиняемых в атаке отправили в СИЗО, а позднее суд арестовал еще троих. Общее число погибших в "Крокусе" составляет 137 человек.