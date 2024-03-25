МЧС опубликовало список из 95 погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Поименный список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле", в который вошли 95 фамилий, опубликовал сайт МЧС РФ.

Там уточняется, что обновленный перечень актуален на 20:00 25 марта.

День назад, 24-го числа, в аналогичный список ведомства вошли 68 фамилий.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. В рамках уголовного дела были задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.

Их отправили в СИЗО, а позднее суд арестовал еще троих подозреваемых. Общее число погибших в "Крокусе" на данный момент составляет 137 человек.