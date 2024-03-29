Суд в Москве арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле".

В суде Назримаду Лутфуллои предъявили обвинение в совершении преступления по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").

Уточняется, что он частично признал вину.

Следователи нашли и задержали Назримада Лутфуллои накануне в связи с подозрениями в финансировании непосредственных исполнителей теракта.

Происшествие в "Крокус Сити Холле" случилось вечером 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание и начали стрелять по посетителям, а после подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, пострадали 382.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых вероятных исполнителей теракта, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Спустя время суд заключил под стражу еще троих фигурантов, а затем отправил в СИЗО восьмого подозреваемого.

Также в Таджикистане задержали девятерых человек, подозреваемых в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле" и во взаимодействии с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

