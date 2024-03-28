СК РФ задержал еще одного подозреваемого в финансировании террористов по делу "Крокуса"

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Следственному комитету России удалось найти и задержать еще одного подозреваемого, который участвовал в финансировании террористов, которые открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь, как сказано в сообщении, следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте злоумышленника.

Следователи на совещании с главой СК РФ Александром Бастрыкиным доложили, что им удалось воссоздать полную картину преступления: как на этапах подготовки, так и в ходе самого совершения теракта. Первоначальные результаты расследования, по данным ведомства, подтвердили, что преступление было спланировано, а задержанные получали финансовую поддержку от организаторов.

"В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами", – сказано в сообщении.

Следователи также подтвердили, что террористы получили значительные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства, по данным СК РФ, задержанные использовали при подготовке теракта.

Ранее Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов четверых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". В перечне оказались непосредственные исполнители теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В настоящий момент они находятся под стражей, их отправили в СИЗО до 22 мая.

Всего спецслужбы задержали 11 человек. Суд, помимо четырех непосредственных участников теракта, также отправил в СИЗО еще троих фигурантов, а после арестовал восьмого подозреваемого.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а потом устроили пожар. В результате погибли 143 человека, 360 пострадали.

