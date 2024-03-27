Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 360. Об этом ТАСС сообщили в центре медицины катастроф.

"По данным на утро среды (27 марта. – Прим. ред.), в результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей", – заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ни одного пострадавшего не нашли под завалами в результате поисковых работ после теракта в "Крокусе". Кроме того, кинологи и спасатели закончили работать на месте происшествия. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал, что специалисты обследовали территорию в размере более восьми тысяч квадратных метров.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта, когда преступники зашли в здание, открыли стрельбу по людям, а потом подожгли здание. В результате 139 человек погибли.

Правоохранители задержали 11 человек, включая четырех террористов. Их отправили в СИЗО до 22 мая. 25 марта суд арестовал еще троих фигурантов дела, 26-го числа суд заключил под стражу восьмого подозреваемого.