26 марта, 21:11Происшествия
Пострадавших под завалами после теракта в "Крокус Сити Холле" не обнаружили
Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"
Ни одного пострадавшего не обнаружили под завалами в результате поисковых работ после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом спасатели сообщили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Соответствующее видео размещено в телеграм-канале главы региона.
"Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Считаю, данный этап завершен", – отчитался один из специалистов, который участвовал в работах по ликвидации последствий теракта.
Также он уточнил, что кинологи и спасатели полностью завершили свою деятельность на месте происшествия. Губернатор Московской области добавил, что специалисты обследовали территорию в размере более восьми тысяч квадратных метров.
Спасатели разобрали и вывезли с места свыше 900 кубометров рухнувших конструкций. В работах участвовали свыше 1 000 специалистов и более 300 единиц техники, заключили в министерстве.
Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники начали стрельбу по людям, а после подожгли здание.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что в результате теракта на месте погибли 137 человек, а еще двое скончались позже в больницах. При этом еще 182 гражданина пострадали.
Спецслужбы и силовики задержали по делу 11 человек.
Четырех непосредственных участников теракта уже отправили под стражу до 22 мая. Позднее суд арестовал еще троих подозреваемых, которые, по информации следствия, были соучастниками и предоставили машину злоумышленникам. Их также заключили в СИЗО до 22 мая. Спустя время, 26 марта, отправили под стражу восьмого фигуранта дела.
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