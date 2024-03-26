Пострадавших под завалами после теракта в "Крокус Сити Холле" не обнаружили

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Ни одного пострадавшего не обнаружили под завалами в результате поисковых работ после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом спасатели сообщили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Соответствующее видео размещено в телеграм-канале главы региона.

"Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Считаю, данный этап завершен", – отчитался один из специалистов, который участвовал в работах по ликвидации последствий теракта.

Также он уточнил, что кинологи и спасатели полностью завершили свою деятельность на месте происшествия. Губернатор Московской области добавил, что специалисты обследовали территорию в размере более восьми тысяч квадратных метров.

Спасатели разобрали и вывезли с места свыше 900 кубометров рухнувших конструкций. В работах участвовали свыше 1 000 специалистов и более 300 единиц техники, заключили в министерстве.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники начали стрельбу по людям, а после подожгли здание.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что в результате теракта на месте погибли 137 человек, а еще двое скончались позже в больницах. При этом еще 182 гражданина пострадали.

Спецслужбы и силовики задержали по делу 11 человек.

Четырех непосредственных участников теракта уже отправили под стражу до 22 мая. Позднее суд арестовал еще троих подозреваемых, которые, по информации следствия, были соучастниками и предоставили машину злоумышленникам. Их также заключили в СИЗО до 22 мая. Спустя время, 26 марта, отправили под стражу восьмого фигуранта дела.

