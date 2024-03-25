Три соучастника по делу о теракте в "Крокусе" предоставили террористам машину – глава СК

Фото: телеграм-канал SHOT

Три арестованных соучастника террористов, которые непосредственно были задействованы в стрельбе в "Крокус Сити Холле", помогли боевикам с квартирой и машиной, а также перевозили их деньги. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании по мерам, принимаемым после происшествия.

Он также рассказал, что четверо непосредственных участников преступления уже признали вину и дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие в подготовке теракта.

По его словам, к настоящему времени специалисты провели свыше 200 осмотров, обысков и выемок, изъяли более тысячи важных для расследования объектов.

"При обысках в квартире, где проживали обвиняемые, помимо следов их рук, обнаружены фрагменты ткани и инструменты, которые использовались при подготовке нападения. В автомобиле преступников обнаружены пистолет ПМ без патронов и магазин от автомата Калашникова с 30 патронами", – пояснил Бастрыкин.

В общей сложности назначено 90 баллистических, генетических и дактилоскопических экспертиз.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а после устроили пожар.

В общей сложности ФСБ задержала 11 человек, из которых четверо непосредственно участвовали в теракте. Позже их отправили в СИЗО до 22 мая.

Спустя время суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Суд заключил под стражу до 22 мая 2024 года Исраила Исломова, Исроила Исломова и Диловара Исломова.

По последним данным, количество погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 139.

