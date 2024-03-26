МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе"

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МЧС России опубликовало новый поименный перечень погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", состоящий из 120 человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации МЧС РФ, обновленный список, по данным Минздрава России, актуален на 20:00 26 марта. В сообщении также уточнили, что перечень будет меняться в зависимости от судебно-медицинских исследований.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уточнил, что на месте происшествия погибли 137 человек, а еще двое скончались позже в больницах. При этом причиной смерти 40 человек стали огнестрельные ранения, а 45 – пожар.

Спецслужбы и силовики задержали 11 человек.

Четырех непосредственных участников теракта уже заключили под стражу до 22 мая. Позднее суд арестовал еще троих подозреваемых, которые, по версии следствия, были соучастниками и предоставили машину злоумышленникам. Их также отправили в СИЗО до 22 мая. Спустя время, 26 марта, под стражу заключили восьмого фигуранта дела.

