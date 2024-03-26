Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 18:22

Происшествия

Вице-премьер заявила о хорошей динамике у тяжело раненных при теракте в "Крокусе"

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Крайне тяжелые пострадавшие из-за теракта в "Крокус Сити Холле" показывают положительную динамику, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Я вам в субботу говорила, что у нас было 15 человек в крайне тяжелом состоянии, вчера было уже 9 человек", – цитирует ее РИА Новости.

Однако, по ее словам, некоторые пострадавшие все еще остаются в крайне тяжелом состоянии.

Теракт произошел вечером 22 марта. Четверо неизвестных с оружием в руках ворвались в "Крокус" и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли его. Позже правоохранительные органы задержали 11 человек, включая четверых исполнителей атаки.

Обвиняемых уже отправили в СИЗО. Позднее суд арестовал троих подозреваемых, а также заключил под стражу восьмого фигуранта.

Общее число погибших составляет 139 человек, еще 182 пострадали. Аварийно-спасательные работы в "Крокусе" завершились 26 марта.

Сотрудник МЧС Станислав Шонькин рассказал, как спасли семь человек в "Крокусе"

Читайте также


Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика