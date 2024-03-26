Власти Подмосковья выплатили компенсации 52 пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле"

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Власти Московской области выплатили компенсации 52 пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, пишет ТАСС.

По ее данным, с момента открытия центра помощи на горячую линию поступило свыше 2 тысяч звонков, а еще 240 человек пришли очно. В основном их интересовала судьба родных и близких, пропавших в ходе трагедии.

Подмосковье, уточнял ранее губернатор региона, выплатит по 3 миллиона рублей семьям погибших, по 1 миллиону рублей – пациентам стационаров и по 500 тысяч – тем, кто лечится амбулаторно.

До этого Сергей Собянин рассказывал, что власти Москвы также начали выплачивать единовременные пособия пострадавшим и родственникам погибших. По данным на 25 марта, выплаты получили уже около 60 человек.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел в пятницу вечером, 22 марта. Мужчины с оружием в руках открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. Позже были задержаны 11 человек, включая исполнителей атаки.

Четверых обвиняемых в нападении на "Крокус" уже отправили в СИЗО, позднее суд арестовал еще троих возможных членов преступной группы, а также заключил под стражу восьмого фигуранта.

Общее число погибших составляет 139 человек, еще 182 пострадали.