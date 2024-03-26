Аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершены

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

"Специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники", – говорится в сообщении.

Спасатели в ходе мероприятий разобрали и вывезли свыше 900 кубометров рухнувших конструкций. Сотрудники МЧС проводили обследование территории посредством робототехнических комплексов, а также при поддержке кинологических расчетов отряда "Центроспас" и центра "Лидер".

В общей сложности в аварийно-спасательных работах участвовали свыше 1 000 специалистов и более 300 единиц техники, заключили в министерстве.

Ранее стало известно, что донорские пункты 86 регионов страны за три дня приняли более 24 тысяч человек, которые захотели сдать кровь для пострадавших после теракта в "Крокус Сити Холле". Как уточнила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, они заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти 2 тысячи литров плазмы.

Кроме того, движение "Мы вместе" смогло собрать свыше 1 миллиарда рублей на помощь родным погибших и пострадавших в результате теракта. Со слов вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, после происшествия беззаявительно власти назначили 22 пенсии в связи с потерей кормильца, из них – 19 страховые и три социальные.

Теракт произошел вечером 22 марта. Мужчины в камуфляже открыли огонь по посетителям, после чего подожгли здание. В результате погибли 139 человек, еще 182 пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек. Под арестом сейчас находятся восемь фигурантов дела, последний был отправлен в СИЗО 26 марта.